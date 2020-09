Gasperini: «Calendario? La cosa che mi preoccupa è il ritardo di organico e di tempo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato ai canali ufficiali del club orobico il sorteggio del Calendario Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato ai canali ufficiali del club orobico il sorteggio del Calendario. Le sue parole. «Inizio sicuramente impegnativo anche perchè le prime tre trasferte saranno contro Lazio, Torino e Napoli. Saranno match molto difficili. L’inizio sarà impegnativo. Il Calendario ha dei periodi più difficili di altri, l’importante è arrivare bene. La cosa che mi preoccupa di più in questo momento non è tanto il Calendario che si divide in periodo ma il fatto che ci stiamo allenando in pochi. Siamo in ... Leggi su calcionews24

AnsaLombardia : Atalanta, Gasperini: 'In ritardo di organico e tempi'. 'Non è il calendario a preoccuparmi: manca poco e siamo in p… - abdo_massa : RT @marifcinter: Gasperini: 'Quel che mi preoccupa di più non è il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili, ma il… - Giorgio94415534 : RT @Atalanta_BC: ?? Calendario @SerieA, il commento di Gian Piero #Gasperini ?? ??? Gian Piero Gasperini's thoughts about #Atalanta's fixtures… - cicciopuz : RT @marifcinter: Gasperini: 'Quel che mi preoccupa di più non è il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili, ma il… - marifcinter : Gasperini: 'Quel che mi preoccupa di più non è il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili,… -