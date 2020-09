Formula 1, la Ferrari cambia: a Monza con l’assetto scarico (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Ferrari a Monza con l’assetto scarico. La Rossa cerca più velocità per provare a centrare il podio. Monza – La Ferrari a Monza con l’assetto scarico. Il passo indietro di Spa ha portato la scuderia di Maranello a tornare alla strategia di Silverstone. Per il doppio Gran Premio di casa, scrive La Gazzetta dello Sport, si cercherà di dare alle monoposto più velocità per approfittare degli imprevisti degli avversari. Le prime risposte dovrebbero arrivare nella giornata di venerdì durante le prove libere. La speranza è quella di poter competere per la top ten nelle qualifiche per poi approfittare di qualsiasi passo falso dei principali favoriti. L’incognita della mappatura L’altra ... Leggi su newsmondo

