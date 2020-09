Focus sugli ETF 2 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF di Amundi, che punta a replicare l’andamento in euro dell’indice NASDAQ-100, e l’ETF di Deutsche Bank, che rappresenta le società quotate nei mercati sviluppati globali che operano nel settore dell’informatica. Registrano una performance negativa l’ETF emesso da Amundi, che prende posizione sui principali titoli del mercato cinese quotati alla borsa di Hong Kong, e l’ETF emesso da Lyxor, che investe sui titoli più capitalizzati quotati sulla Borsa di Hong Kong. Mostrano volumi elevati l’ETF emesso da Lyxor, costituito dalle più grandi società nel settore alimentare in Europa, e l’ETF controllato da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l’andamento di un indice composto dalle principali società dei paesi ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : Focus sugli ETF 2 settembre 2020 - nicolagrieco : RT @intesasanpaolo: #FlashMercati: focus sugli eventi del mercato monetario e obbligazionario. Ecco i dati più significativi di oggi: https… - intesasanpaolo : #FlashMercati: focus sugli eventi del mercato monetario e obbligazionario. Ecco i dati più significativi di oggi:… - Quotidianinet : 10 cose + 1 che (forse) non sai sugli uragani #scienze #mare - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Altro giro, altra acquisizione per Esports Entertainment Group, la società di gioco d'azzardo online autorizzata con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus sugli

Teleborsa

Economia - Ad agosto il calo delle immatricolazioni in Italia si è ridotto notevolmente, -0,43%,, arrestando l'emorragia in corso dall'inizio dell'anno, -38%, - Ma i costruttori esteri, Unrae, chiedon ...Milano, 1 set. (askanews) – La pandemia di Covid-19 non ferma il forum Ambrosetti, il tradizionale workshop di Cernobbio giunto alla sua 46esima edizione che si svolgerà dal 4 al 6 settembre. I vincol ...