Fa vedere la pistola dopo una lite in ristorante: rintracciato in hotel (Di mercoledì 2 settembre 2020) Litiga al ristorante e fa vedere la pistola, ma gli agenti lo rintracciano in hotel. L’uomo, vicentino, aveva con sé anche un’altra arma e si era reso protagonista di episodi simili già in passato Il litigio con toni minacciosi con i clienti di un ristorante poi, dopo averli insultati, decide di rafforzare l’intimidazione facendo intravedere … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

tpwkveron1caa : @helpme_Jeffrey FALLO *le punta la pistola* SU SBRIGATII VOGLIAMO TUTTI VEDERE LA TUA FACCIA MERAVIGLIOSA - sclerocomepochi : @Michele26645392 @_elisaurita Boh a quanto pare ha staccato il dito alla tipa per far funzionare la pistola, però n… - Gazzettino : Litiga al ristorante e fa vedere la pistola, rintracciato in hotel ad Abano 'turista' vicentino: aveva con sé anche… - lovingamy29 : A me quelli che vanno nei bar o ristoranti famosi tipo da Cracco e poi si lamentano dei prezzi fanno veramente ride… - masabbett : RT @paradisoa1: - Maccaluso Vincenzo è 'motto'. Ambite vedere la salma? - Ambisco. Monica Vitti - La ragazza con la pistola. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : vedere pistola Litiga al ristorante e fa vedere la pistola, rintracciato in hotel "turista" vicentino:... Il Gazzettino Fuga da film nel Vesuviano: in 2 puntano la pistola contro gli agenti: disarmati

Puntano una pistola contro gli agenti ma dopo un inseguimento vengono arrestati: un 22enne di Torre del Greco e un 31enne di Massa di Somma, entrambi con precedenti di polizia, dovranno difendersi dal ...

Messico, uccisa a colpi di pistola dopo aver denunciato una violenza

Vittima di una violenza da uno sconosciuto, il 16 agosto, alcuni mesi dopo i fatti, ha condiviso i dettagli della sua aggressione su Facebook. Pochi giorni dopo è stata uccisa a colpi di pistola. Non ...

Puntano una pistola contro gli agenti ma dopo un inseguimento vengono arrestati: un 22enne di Torre del Greco e un 31enne di Massa di Somma, entrambi con precedenti di polizia, dovranno difendersi dal ...Vittima di una violenza da uno sconosciuto, il 16 agosto, alcuni mesi dopo i fatti, ha condiviso i dettagli della sua aggressione su Facebook. Pochi giorni dopo è stata uccisa a colpi di pistola. Non ...