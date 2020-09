Dl Covid, Camera approva la fiducia con 276 sì e 194 no. Del M5s 28 deputati non partecipano al voto: “Molti assenti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Covid con 276 sì, 194 no e 1 astenuto. Sono 28 i deputati di M5s che non hanno preso parte al voto di fiducia sul decreto Covid. Tra questi, stando a quanto riferito da fonti M5s a ilfattoquotidiano.it, ci sarebbero molti assenti. Secondo i tabulati visionati dall’agenzia Ansa, i nominativi dei deputati che non hanno votato la fiducia, tra i quali vi sono alcuni assenti per malattia, sono: Baldino, Cabras, Cattoi, De Lorenzo, Businarolo, Carelli, Corda, Del Sesto, Di Stasio, Ehm, Grillo, Grippa, Iorio, Maniero, Marzana,, Romano, Siragusa, Terzoni, Donno, Fantinati, Grimaldi, Invidia, Mammì, Manzo Misiti, Sapia, Spessotto e Trizzino. Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

