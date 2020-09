**Coronavirus: Aiello voto no a fiducia, Dieni è in Aula e voterà sì** (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Piera Aiello, la deputata ormai ex M5S che oggi ha annunciato il suo addio al Movimento, a quanto apprende l'Adnkronos avrebbe votato no alla fiducia posta dal governo sul dl proroga all'emergenza Covid-19. Federica Dieni, la deputata grillina prima firmataria dell'emendamento della 'discordia' sui Servizi segreti che ieri aveva manifestato il proprio malcontento per la fiducia e confidato ai suoi che non avrebbe preso parte al voto, è in Aula e, al contrario, voterà la fiducia, per poi disertare il voto finale sul decreto contenente la contestata norma sui vertici dell'Intelligence. Nel gruppo si temono altre 'diserzioni' e c'è comunque un clima di "guerra tra bande", si lascia sfuggire un ministro ... Leggi su iltempo

