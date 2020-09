Coronavirus: A2A a fianco Teatro Scala per Messa Requiem venerdì in Duomo Milano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Il gruppo A2A sostiene il Teatro alla Scala, di cui è fondatore sostenitore, per la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per commemorare le vittime del Covid di venerdì prossimo nel Duomo di Milano. “Siamo grati alla Scala per il nostro coinvolgimento nel concerto del prossimo venerdì, consentendoci di essere vicini alle famiglie delle vittime, alle persone e alla comunità. Milano, con questo momento dedicato alla memoria, dimostra come cultura e arte siano nella sua identità quanto il coraggio dei suoi cittadini”, ha detto il presidente di A2A, Marco Patuano. “Il personale del Gruppo A2A si è trovato a dover operare nella prima zona rossa, ... Leggi su iltempo

Messa da Requiem in memoria delle vittime del covid-19

