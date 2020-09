Brahim Diaz: «Sono molto contento di essere qui, forza Milan» – VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Brahim Diaz è sbarcato a Malpensa. Il nuovo acquisto del Milan sosterrà tampone e visite mediche nelle prossime ore Brahim Diaz è atterrato a Malpensa con un volo da Madrid alle 10.55, il fantasista spagnolo di origini marocchine si sta sottoponendo al tampone e, una volta capito l’esito, farà le visite mediche presso il centro la Madonnina di via Quadronno. Brahim Diaz si trasferisce al Milan con la formula del prestito secco. Le parti, Milan e Real Madrid, discuteranno al termine della stagione il futuro del giocatore. Queste le sue prime parole: «Sono molto contento, il Milan è un grande club. ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Brahim Diaz al @acmilan: inizialmente sarà semplice prestito, le parti si riaggiorneranno più avanti per l’eventua… - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - tvdellosport : ?? MALPENSA ?? L'arrivo di Brahim #Diaz, neo acquisti del #Milan in arrivo dal #RealMadrid #Sportitalia… - Danielee1899 : RT @DiMarzio: #Milan, ecco Brahim #Diaz: 'Sono molto felice di essere qui' -