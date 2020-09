Bologna: orge con minorenni e droga, coinvolto anche un ex Lega (Di mercoledì 2 settembre 2020) Festini a base di droga e sesso con ragazze minorenni: la Procura di Bologna ha smantellato una rete che coinvolgeva anche personaggi di spicco del capoluogo emiliano, da avvocati a imprenditori, passando per gli immancabili politici. Sei le persone coinvolte, tra cui Luca Cavazza, 27enne agente immobiliare e candidato con la Lega alle Regionali di gennaio in Emilia Romagna. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, dopo le indagini avviate dalla denuncia di una ragazza di 17 anni.Le accuse nei confronti dei fermati sono, a vario titolo, di induzione alla prostituzione minorile, spaccio e produzione di materiale di pornografia minorile. Secondo quanto riferisce Il Giorno, gli incontri avvenivano prevalentemente nella villa di un imprenditore bolognese, Davide Bacci, e che aveva preso ... Leggi su blogo

