Bologna, festini con minori e coca: coinvolto anche Cavazza, ex candidato Lega (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un’operazione dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Al centro della vicenda, festini con cocaina e minorenni che avevano luogo a Bologna. coinvolto anche Luca Cavazza, candidato Lega con Borgonzoni alle ultime regionali. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

