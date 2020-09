Australia, donna arrestata: inneggiava su Facebook a un corteo anti-lockdown (Di mercoledì 2 settembre 2020) Zoe Lee, 28enne di Melbourne si è vista piombare quattro agenti di polizia in casa con un mandato d’arresto. Accade tutto nella periferia Nord-Ovest di Melbourne, dove la donna è stata prelevata e arrestata davanti agli occhi increduli di suo marito e di suo figlio piccolo: incinta e con un’ecografia da effettuare, è stata portata in carcere. Istigazione a delinquere, questo sarebbe il reato: sul suo profilo Facebook aveva invitato i suoi concittadini a partecipare a un corteo anti-lockdown. Leggi su sportface

