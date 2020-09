Usa, Trump: “I poliziotti che soffocano le persone come i golfisti che sbagliano un putt” (Di martedì 1 settembre 2020) “Gli agenti di polizia soffocano le persone. Proprio come quando in un torneo di golf, si sbaglia un putt da un metro”. Queste le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump durante un’intervista concessa su Fox News. Immediato lo stop della giornalista: “Non lo sta confrontando con il golf vero? Perché è questo che diranno i media”, ma Donald ha proseguito: “Potresti essere un agente di polizia da 15 anni e all’improvviso ti trovi di fronte a una decisione. Hai un quarto di secondo per prendere una decisione. Se non prendi la decisione e sbagli, sei morto. La gente ne strangola altra in quelle circostanze e prende una decisione sbagliata“. Leggi su sportface

