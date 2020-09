Terremoto a Ischia, dopo tre anni arrivano i rimborsi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Era la sera del 21 agosto del 2017 quando l’isola di Ischia ha iniziato a tremare, diversi edifici sono stati ridotti in macerie, le case sono state sgomberate e i resti di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ricoprivano le strade. A tre anni di distanza da quel Terremoto, alle tre città ischitane è stato assegnato un rimborso complessivo che ammonta a 1.323.153 euro per il minor gettito di Imu e Tasi, riferito all’anno 2020, derivante dall’esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Lo rende noto il Viminale ricordando che il rimborso è stabilito con il decreto del capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia, ... Leggi su anteprima24

