Sassuolo | Magnanelli operato all' inguine

Sassuolo - Il centrocampista Francesco Magnanelli è stato operato con successo per la riparazione chirurgica di una sport - ernia presso la Casa di cura Igea di Milano.

Il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli si è sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per la riparazione di una sport-ernia. Il Puma inizierà già da domani il percorso per ...Un infortunio sul finire della ‘fase due’ del campionato scorso gli ha tolto la 500ª in neroverde, ma Francesco Magnanelli avrà modo di rifarsi, probabilmente nel giro di poche settimane. Perché i ‘ge ...