Pisa: furto in abitazione, arrestato un uomo, ricercati icomplici (Di marted√¨ 1 settembre 2020) La perquisizione effettuata dagli agenti consente di ritrovare nell'auto orologi di valore ed un bilancino di precisione, il tutto sequestrato così come l'autovettura, non coperta da assicurazione Leggi su firenzepost

FirenzePost : Pisa: furto in abitazione, arrestato un uomo, ricercati¬†icomplici - reteversilia : ¬ęDa dopo il lockdown ben quattro tentativi di furto¬Ľ - fontanabuona : Arrestati a Pisa i presunti autori del furto di un orologio di valore di un 85enne¬†lavagnese - lucainge_tweet : Arrestati a Pisa i presunti autori del furto di un orologio di valore di un 85enne¬†lavagnese - tigullio_tweet : Arrestati a Pisa i presunti autori del furto di un orologio di valore di un 85enne¬†lavagnese -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa furto Spaccata al centro estetico: arrestato il 'ladro del tombino' PisaToday Pisa: furto in abitazione, arrestato un uomo, ricercati icomplici

PISA- Una famiglia di Pisa decide di fare una passeggiata nel centro cittadino e poco dopo il sistema di allarme collegato al telefono cellulare avvisa il padrone di casa che qualcuno si è introdotto ...

Furto in casa mentre la famiglia esce per una passeggiata, 36enne ai domiciliari

In una afosa serata di agosto una famiglia residente in via Calcesana a Pisa ha fatto una passeggiata nel centro cittadino; poco dopo il sistema di allarme collegato al telefono cellulare avvisa il pa ...

PISA- Una famiglia di Pisa decide di fare una passeggiata nel centro cittadino e poco dopo il sistema di allarme collegato al telefono cellulare avvisa il padrone di casa che qualcuno si è introdotto ...In una afosa serata di agosto una famiglia residente in via Calcesana a Pisa ha fatto una passeggiata nel centro cittadino; poco dopo il sistema di allarme collegato al telefono cellulare avvisa il pa ...