Pensioni anticipate 2020 ultime novità | Fornero e Salvini di nuovo ai ‘ferri corti’

Non si placa l'astio tra l'ex Ministro del Lavoro la professoressa Elsa Fornero e il leader della Lega Matteo Salvini, nei giorni scorsi tra i due sono piovuti scambi di battute al vetriolo, a manifestare come vi sia totale mancanza di stima reciproca, la prima dopo essere stata tirata in mezzo in un sondaggio, definito dai più sessista e fuori luogo, lanciato dalla Lega, in cui si chiedeva di indicare il peggior ministro dell storia, ha definito il leader del Carroccio 'un piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza', di risposta Salvini su twitter attraverso due post si é detto 'fiero di esserlo' ed 'orgoglioso di aver liberato un mare di persone dalla gabbia della sua legge'.

