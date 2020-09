Migranti Sea Watch verso Palermo, Salvini insorge: “Denuncio il Governo” (Di martedì 1 settembre 2020) Le persone – 353 unità – saranno trasferite a Palermo su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena. Il leader del Carroccio non ci sta: “Come Lega pronti a denunciare tutti i ministri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” La Sea Watch 4, dopo alcuni giorni di attesa, è diretta a Palermo … L'articolo Migranti Sea Watch verso Palermo, Salvini insorge: “Denuncio il Governo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

