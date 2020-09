Marco Masini: a fine settembre il secondo singolo di “Masini +1” (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo il lockdown Marco Masini riparte e pensa all'uscita del secondo singolo del suo nuovo progetto. Ne parliamo con l'artista toscano a margine di ImaginAction, il festival del Videoclip che si è svolto a Forli: "Nel mio prossimo futuro c'è l'uscita del secondo singolo del "Masini +1", il progetto che ho fatto uscire al festival di Sanremo e un video che rappresenta questo pezzo, si chiama "La parte chiara", in uscita intorno al 20-25 settembre.Come cambia la musica con la pandemia? Il contatto con il pubblico, i live, i concerti: "Tutto si vive diversamente oggi; se questo lockdown fosse capitato negli anni Settanta, la gente forse avrebbe vissuto un senso di solitudine molto più grande. Attraverso i social tutto cambia. È ... Leggi su ilfogliettone

askanews

