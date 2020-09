Malagò: 'Bene Figc su ripartenza dei campionati' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "La Federcalcio ha fatto Bene a dare l'ok alla ripartenza dei campionati, tutti i grandi eventi si stanno rincorrendo l'uno con l'altro, dalla Formula 1 alla MotoGp, gli Internazionali di tennis e il Golden Gala". E' il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'ufficializzazione delle date per la ripartenza dei campionati da parte della Figc a margine della presentazione del Premio internazionale Fair Play Menarini. Riaprire gli stadi ai soli abbonati potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un po' tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la capienza degli impianti". "Tanto i tifosi delle squadre in trasferta non possono andare, quindi ... Leggi su iltempo

susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - apetrazzuolo : CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - napolimagazine : CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Bene Nomina della prof.ssa Maria Chiara Malaguti a Presidente UNIDROIT Notizie Geopolitiche Le ultime parole di Pau Donés dei Jarabe de Palo nel toccante documentario: "Non ho paura di morire, perché dovrei?"

A maggio Pau Donés riceve la notizia che non c'è più nulla da fare. Pochi giorni dopo chiama il suo amico giornalista Jordi Évole. Ha solo poche settimane di vita e vuole che lui lo intervisti. L'inco ...

Calciomercato Milan – Brahim Diaz, l’identikit dello spagnolo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il talento non gli manca e secondo molti è un predestinato. Ecco perché il Real Madrid sta facendo così tanta resistenza per lasciarlo andare. Stiamo parlando di Brahim Diaz ...

A maggio Pau Donés riceve la notizia che non c'è più nulla da fare. Pochi giorni dopo chiama il suo amico giornalista Jordi Évole. Ha solo poche settimane di vita e vuole che lui lo intervisti. L'inco ...CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il talento non gli manca e secondo molti è un predestinato. Ecco perché il Real Madrid sta facendo così tanta resistenza per lasciarlo andare. Stiamo parlando di Brahim Diaz ...