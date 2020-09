In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei (Di martedì 1 settembre 2020) (TeleBorsa) – Piazza Affari e le borse europee si confermano ben impostate, in scia ai segnali di recupero del PMI manifatturiero cinese e dell’industria europea. A Milano, sono ancora in evidenza le tlc grazie al progetto rete unica. Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,197. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,09%. Tra i listini europei si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,63%, in rosso Londra, che scende dell’1,15%dpoesser rimasta chiusa per festività la vigilia, incolore Parigi, che non registra variazioni significative. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un ... Leggi su quifinanza

