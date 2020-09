In Italia una famiglia su 4 non ha la banda larga (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - In Italia 1 famiglia su 4 (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica on line. È quanto emerge da una analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento alla prossima riapertura delle scuole con la gestione delle presenze in aula dei ragazzi e delle lezioni on line. Le lezioni telematiche saranno infatti necessarie durante chiusure temporanee o quarantene episodiche e possono integrare l'apprendimento scolastico in circostanze in cui si alterna la presenza dei ragazzi a scuola per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle aule più piccole come - spiega Uecoop - è stato evidenziato al vertice europeo con l'OMS promosso ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Italia una Scuola, dossier Uecoop: in Italia una famiglia su quattro senza Internet TGCOM Confcommercio: nel 2020 116 miliardi di consumi in meno causa Covid

Il Nord risulta l’area più penalizzata, con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue otto regioni È un effetto-Covid a diverse velocità quello che emerge dall'analisi dei consumi nelle ...

Afterpay fa il suo ingresso in Europa

Pagantis è una società europea che offre servizi di pagamento a rate per gli operatori dell’e-commerce in Spagna, Francia e Italia. Con questa acquisizione, Afterpay è in grado di accelerare la ...

