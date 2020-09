Il problema dei tre corpi, la trilogia diventa serie tv Netflix dai creatori di Game of Thrones (Di martedì 1 settembre 2020) L'accordo siglato da Netflix con D.B. Weiss e David Benioff, gli artefici del successo della versione televisiva di Game of Thrones, inizia a portare i primi frutti. La piattaforma di streaming on demand ha infatti annunciato che i due sceneggiatori lavoreranno (anche in qualità di produttori esecutivi) all'adattamento televisivo della trilogia fantascientifica de "Il problema dei tre corpi" scritta da Liu Cixin, nota anche come "Remembrance of Earth's Past".Insieme a Weiss e Benioff ci sarà, a curare l'adattamento, Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood). Stiamo parlando di una trilogia il cui primo volume, "Il problema dei tre corpi", appunto, uscì in Cina ad episodi sulla rivista Science Fiction World ... Leggi su blogo

chetempochefa : “Vorrei che i negazionisti provassero quello che ho provato io in questi lunghi mesi, molto, molto reali. Non posso… - agorarai : 'Il problema non è la polemica. Il problema è rispondere al Paese sul fatto che si apre la scuola e c'è la capacità… - matteosalvinimi : #Salvini: #Musumeci fa benissimo perché è pagato per tutelare la vita, la salute e il benessere dei siciliani. Il p… - melinacugliari : RT @giobandnere: Assurde dichiarazioni di Mentana: 'Bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per rendere meno grave il prob… - IsabellaDaragon : RT @giomedici3: Assurde dichiarazioni di Mentana: 'Bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per rendere meno grave il probl… -

Ultime Notizie dalla rete : problema dei Ecco qual è il problema dei problemi: vi spiego il meccanismo "denaro crea denaro" ei suoi adepti Radio Radio Alessandro Borghese: «Gli occhiali? Sono diventati una parte di me»

Lo chef più rock'n'roll d'Italia, in occasione del lancio della nuova campagna Fielmann di cui è protagonista, ci ha parlato di stile, immagine... e piccoli inconvenienti in cucina Gli occhiali da vis ...

Coronavirus: De Micheli, 'regola fondamentale è velocità intervento in caso di problemi'

Roma, 1 set.(Adnkronos) - "La regola fondamentale è la velocità di intervento laddove si dovessero riscontrare dei problemi sia in termini di trasporto che di convivenza e di sociabilità quotidiana e ...

Lo chef più rock'n'roll d'Italia, in occasione del lancio della nuova campagna Fielmann di cui è protagonista, ci ha parlato di stile, immagine... e piccoli inconvenienti in cucina Gli occhiali da vis ...Roma, 1 set.(Adnkronos) - "La regola fondamentale è la velocità di intervento laddove si dovessero riscontrare dei problemi sia in termini di trasporto che di convivenza e di sociabilità quotidiana e ...