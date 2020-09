Gabriele Corsi e l’addio a Reazione a catena: ‘Turbato per i modi’ (Di martedì 1 settembre 2020) Dal 2019 Reazione a catena, il gioco del preserale di Rai 1, è nelle mani di Marco Liorni, ma nel 2018 a condurlo è stato Gabriele Corsi. Il membro del Trio Medusa oggi è alla guida di Deal With It sul Nove ma un po’ di amaro in bocca per come sarebbe stato trattato e sostituito è rimasto. Gabriele Corsi, lutto a Deal With It: ‘Il più giovane, non è giusto’ L’esclusione da Reazione a catena Intervistato da Vanity Fair infatti Corsi spiega: “… Sono state fatte delle scelte che non spettavano a me: quando cambia il direttore di rete è come se cambiasse l’allenatore di calcio e se questo decide, indipendentemente dagli ascolti e dai record, di non ... Leggi su tvzap.kataweb

