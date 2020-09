Fuga da Barcellona: Vidal verso l’Inter, la Juventus tenta Suarez (Di martedì 1 settembre 2020) La Serie A potrebbe accogliere due “esuberi” del Barcellona, tagliati fuori da Koeman. Ritorno per Vidal, che è pronto a vestire nerazzurro, mentre Suarez può essere il colpo bianconero. Continua la diaspora inesorabile del Barcellona. Il club catalano ha dato il via libera alla cessione di Rakitic, il quale fa ritorno a Siviglia, e dopo il croato in tanti altri sono sul piede di partenza. Barcellona, fine di un ciclo La cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha accelerato in casa blaugrana una rivoluzione che ha portato alla cacciata di Setien in favore di Koeman, il quale appena insediatosi ha tagliato fuori alcuni pezzi da novanta dal suo progetto tecnico. Che, a quanto pare, non convince Messi… fonte foto ... Leggi su newsmondo

