Dario Fo non s' ha da fare | Comune contro la rappresentazione teatrale

La clericalata della settimana è dell'amministrazione di Massa Martana (PG) che si è opposta a una rappresentazione di "Mistero Buffo", opera di Dario Fo, per un festival locale perché avrebbe potuto urtare la sensibilità dei cattolici. Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all'affermazione o all'atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche.

Ultime Notizie dalla rete : Dario non «Mistero Buffo» di Dario Fo annullato in Umbria perché «non adeguato»: è polemica Corriere della Sera NARDELLA, Stadio? Siamo all'ultimo miglio

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha così commentato le ultime notizie sugli emendamenti che potrebbero permettere alla Fiorentina di intervenire sullo stadio Artemio Franchi: "Il lavoro di queste u ...

Baseball Serie C, l'Estra BC Siena battuto dal Cosmos

L’Estra BC Siena esce sconfitto, in rimonta, dal Cosmos San Casciano Val di Pesa: da 2 a 0 per i senesi, a 2-13 per i ragazzi del Cosmos, nonostante la più grande partita della sua carriera seniores ...

