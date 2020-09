Coronavirus, “nel Regno Unito l’ondata invernale potrebbe provocare 85mila morti” (Di martedì 1 settembre 2020) Si tratta di uno studio che contempla lo scenario più grave. In pratica, la peggiore delle ipotesi nel caso in cui si verificasse una seconda ondata di pandemia da Covid-19: secondo il dossier elaborato dal governo di cui dà conto la Bbc, in autunno-inverno una nuova ondata potrebbe causare 85mila morti. A redigerlo è l’organismo di consulenza scientifica Sage, secondo cui alcune restrizioni potrebbero essere reintrodotte e mantenute in vigore fino al marzo del 2021, anche se le scuole rimarrebbero aperte. Il documento precisa che si tratta di uno scenario non necessariamente destinato a realizzarsi anche se al momento vi è molta incertezza. Lo studio è stato preparato per aiutare le autorità a pianificare gli obitori e i servizi per la sepoltura ed evitare di essere sopraffatti nei mesi a ... Leggi su ilfattoquotidiano

