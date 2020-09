Come Totò, finto diplomatico a Capri spende soldi che non ha (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Ha speso migliaia di euro disponendo bonifici fasulli. Ha soggiornato 10 giorni in un noto hotel a 5 stelle dell’isola azzurra e frequentato locali e ristoranti di lusso. Ha anche noleggiato un’imbarcazione completa di skipper godendosi il mare in minicrociere tra Capri e le costiere amalfitane e sorrentine. Decine di migliaia di euro spesi con carte di credito e bonifici, poi risultati falsi. Il tutto fingendo di essere un diplomatico. È così finito in manette M. P., 30enne croato già noto alle forze dell’ordine, arrestato per truffa e false attestazioni sulla propria identità dai carabinieri della stazione di Capri. La vacanza del 31enne, che secondo la prenotazione sarebbe dovuta finire domani, è stata interrotta dai ... Leggi su anteprima24

