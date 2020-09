Citrobacter: il batterio ha ucciso i neonati perché è stata usata acqua di rubinetto? (Di martedì 1 settembre 2020) Il Citrobacter, il batterio che avrebbe causato la morte di quattro bambini sarebbe stato annidato in un rubinetto dell’acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter. Il reparto è stato chiuso. Citrobacter: il batterio ha ucciso i neonati perché è stata usata acqua di rubinetto? La storia del Citrobacter era quella che Zaia illustrava in conferenza stampa mentre Salvini gustava ciliegie: il batterio tra la fine del 2018 e quest’anno ha ucciso quattro neonati. E forse ... Leggi su nextquotidiano

