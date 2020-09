Ci sarà il tempo pieno a scuola? (Di martedì 1 settembre 2020) La scuola a settembre riparte con il tempo pieno? Mentre le famiglie pensano a come organizzarsi per portare e andare a riprendere i figli c’è un’altra incognita sul ritorno in classe spiegata dal Fatto e da Tuttoscuola, rivista specializzata nel settore. Nel passato anno scolastico mezzo milione di alunni hanno usufruito del tempo pieno. Con l’emergenza Coronavirus sarà ancora possibile? Secondo Tuttoscuola c’è il rischio che rimangano tutti a casa. Ma il ministero smentisce: Sono dati, infatti, che in Viale Trastevere considerano assurdi: “Non sono previste riduzioni di tempo pieno. L’indicazione data è quella di mantenerlo assolutamente. ... Leggi su nextquotidiano

