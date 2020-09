Berrettini-Soeda oggi in tv, Us Open 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 1 settembre 2020) Il programma del match previsto oggi tra Matteo Berrettini e Go Soeda, valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Il tennista romano, eliminato agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Cincinnati, è pronto per il suo esordio nello slam statunitense. L’incontro, in programma oggi martedì 1 settembre come quinto e ultimo match a partire dalle ore 17 italiane, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

