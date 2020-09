Benevento, quadruplicato il numero di visitatori in città: bene il Museo del Sannio (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutibenevento – La Rete museale della Provincia di benevento ha visto quadruplicare nel mese di agosto il numero dei visitatori. Il Museo del Sannio, in particolare, è stato meta di turisti. Sono stati, infatti, 2037 i visitatori del Museo di piazza Giacomo Matteotti; 503 presso il Bookshop e Sezione Sarcofagi; 1044 presso il Museo Arcos 1044, 486 al Complesso monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea e 70 presso la Biblioteca provinciale. E’ più che positivo il report del mese appena trascorso sugli ingressi ai siti della rete della Provincia, gestita e promossa dalla società in house Sannio Europa. Si tratta di numeri ... Leggi su anteprima24

