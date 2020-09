Arriva l’audio alle foto in movimento sui Samsung Galaxy con One UI 2.5: lista aggiornata (Di martedì 1 settembre 2020) Giungono in queste ore ulteriori indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda quelli che nei prossimi mesi riceveranno l’aggiornamento con One UI 2.5. Nello specifico, con il trascorrere dei giorni vengono a galla nuove funzioni messe a disposizione del pubblico tramite il pacchetto software, che renderanno ovviamente più interessante il firmware. L’ultima trapelata, in ordine di tempo, farà sicuramente molto piacere agli amanti delle foto. Con One UI 2.5 avremo una nuova funzione per la fotocamera dei Samsung Galaxy L’argomento, oggi 1 settembre, è stato trattato da Sammobile. Per farvela breve, la notizia del giorno è che un interessante plus sia emerso a ... Leggi su optimagazine

infoitcultura : Da dove arriva M to the B, l'audio virale che spopola su TikTok - Jonas62712964 : RT @Radio1Rai: ???@szampa56 a @radioanchio: 'Mobilità tra stati deve essere preservata. Chi arriva qui fa tampone in partenza, chi va in Fra… - Radio1Rai : ???@szampa56 a @radioanchio: 'Mobilità tra stati deve essere preservata. Chi arriva qui fa tampone in partenza, chi… - simsol : Un esempio da seguire arriva da Kiko Milano. Si tratta di una grande differenza in termini organizzativi. Segui il… - AdeleStyles2 : @larywonderland La killer supporter, sto male ???? Ma in realtà la sua voce di merda io la sento per tutta la canzone… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’audio Ceglie Messapica (Br).Arriva il primo festival di libri in Valle d'Itria. Una Valle di Libri 2020 brindisilibera.it