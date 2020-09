Amazon, via libera alla consegna con i droni: merce in arrivo in mezz’ora (Di martedì 1 settembre 2020) La Federal Aviation Agency ha dato l’ok ad Amazon per la gestione di una flotta di droni autonomi. “Continueremo a sviluppare e perfezionare la nostra tecnologia per integrare completamente i droni di consegna nello spazio aereo”, dichiara David Carbon. La sentenza è una di quelle che rischia di portare una clamorosa ventata di novità. E … L'articolo Amazon, via libera alla consegna con i droni: merce in arrivo in mezz’ora proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

