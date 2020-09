Amazon, via libera a consegne coi droni: pacchi in 30 minuti (Di martedì 1 settembre 2020) La Federal Administration Aviation ha dato il via libera ad Amazon per l’uso dei droni nella consegna dei pacchi. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni a partire proprio dal sistema di consegne del colosso dell’e-commerce. Amazon, via libera a consegne coi droni: la certificazione di “vettore aereo” L’autorità statunitense ha accordato ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente allo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei droni-postino, i quali voleranno ... Leggi su quifinanza

Adnkronos : Usa, #Amazon ottiene via libera per le consegne con i #droni - SkyTG24 : Amazon, via libera ai droni per la consegna dei pacchi negli Usa - repubblica : Amazon, via libera della FAA alle consegne di pacchi con droni - giusepperizzos : Settembre non posso non amarlo. Fra dieci giorni mi nasce la raccolta che contiene tutte le mie poesie: 'Al gran ba… - Luke31669922 : Verdevip Agave – Pianta Artificiale da Arredo – Idoneo Uso Esterno Resistente... -