Alcol: nel mondo 60% donne beve in gravidanza, danni a figli anche a lungo termine (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set-. (Adnkronos Salute) - Nel mondo circa il 60% delle donne beve Alcol durante la gravidanza e ogni anno nascono circa 120mila bambini - in Italia quasi 2.500 - che probabilmente svilupperanno lo spettro dei disordini feto-Alcolici. Ovvero anomalie fisiche e neuro-comportamentali diverse, di gravità molto variabile con i danni che ne seguono. Problemi che possono colpire il nascituro esposto all'Alcol durante la gravidanza e l'allattamento. A tracciare il quadro la Società italiana di neonatologia (Sin) a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla sindrome feto-Alcolica e i disturbi correlati che si celebra il 9 settembre, richiamando l'attenzione sulle disabilità e i problemi derivanti ... Leggi su iltempo

