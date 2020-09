Agli Stati Uniti non conviene fare la guerra a TikTok e a WeChat (Di martedì 1 settembre 2020) Washington sostiene di aver preso di mira le due app, controllate da aziende cinesi, per difendere la sicurezza nazionale. Ma alla lunga potrebbe finire per danneggiare i propri interessi. Leggi Leggi su internazionale

gualtierieurope : Col programma #Sure, @EU_Commission ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l’importo maggiore fra q… - matteosalvinimi : In diretta da Bari agli Stati generali della Scuola. ?? LIVE ?? - Open_gol : ?? «Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere l… - muslimbitchs : RT @wondervjeon: “hanno vinto perché sono coreani “ certo infatti i bts sono proprio privilegiati ?? !! non hanno mai avuto episodi di xenof… - bianchecime : @Angie95485992 Invece ha ragione. Se agli italiani gliene fosse fregato qualche cosa dopo l'orrore del Forteto non… -