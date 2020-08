Strada Provinciale 45: Di Maria consegna i lavori di rifacimento (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 8 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha stamani simbolicamente consegnato ed aperto il cantiere per i lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 45 – Statale 90 bis. La cerimonia è avvenuta in prossimità del lago di San Giorgio la Molara all’altezza del bivio della stessa Strada 45 per Foiano Valfortore: la scelta non è stata casuale in quanto ha voluto sottolineare che il cantiere che apre oggi verrà presto ampliato con un nuovo cantiere, quello per la costruzione del nuovo asse viario da Montefalcone a Foiano Valfortore, già finanziato con 37 milioni di Euro, e per il quale la Provincia ed i due Comuni più ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : CONSEGNATI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 45... - RandomWorldPix : Strada Provinciale 72a, 00040 Rocca Priora Rome, Italie - ilcirotano : Al via dalla Provincia di Crotone l'intervento per mettere in sicurezza la strada provinciale 61 Cotronei - Trepidó… - VAIstradeanas : 09:41 #SS7 Traffico da Velletri/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Innesto Strada Provinciale Velletri-Nettuno.Velocità:5Km/h - PiacenzaPress : Strada provinciale 412 della Val Tidone, centauro perde il controllo della moto e rimane ferito. Intervento dell’el… -

Ultime Notizie dalla rete : Strada Provinciale [VIDEO] Piazza Armerina – Inaugurata la strada provinciale 16. In arrivo fondi per la Sp4 StartNews Maltempo, pesanti disagi per chi rientra dalle ferie. Autostrada del Brennero chiusa in entrambe le direzioni

Domenica di controesodo caratterizzata dal tempo instabile, che potrà avere riflessi — avverte Viabilità Italia — anche sulla regolarità della circolazione stradale. Dalle ore 7 alle 22 è attivo il di ...

Forte grandinata nell’Alto Sebino - Foto Strade allagate e alberi caduti - Ecco dove

Violenta grandinata sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto a cavallo tra Val Cavallina e Alto Sebino. Strade allagate tra Pianico e Lovere: in azione i volontari. Per lunedì 31 ag ...

Domenica di controesodo caratterizzata dal tempo instabile, che potrà avere riflessi — avverte Viabilità Italia — anche sulla regolarità della circolazione stradale. Dalle ore 7 alle 22 è attivo il di ...Violenta grandinata sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto a cavallo tra Val Cavallina e Alto Sebino. Strade allagate tra Pianico e Lovere: in azione i volontari. Per lunedì 31 ag ...