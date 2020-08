Serie C, Ghirelli: “Bisogna riaprire gli stadi almeno agli abbonati” (Di lunedì 31 agosto 2020) Sulla riapertura degli stadi “se ne è parlato, è stato riproposto dal presidente Gravina: è evidente che per noi la questione protocolli è una questione pesante. Poi da febbraio-marzo abbiamo gli stadi chiusi, bisognerebbe vedere con tutte le regole ci sono di riaprire in particolar modo per gli abbonati”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine del Consiglio della Figc andato in scena quest’oggi a Roma, in Via Allegri. “Abbiamo chiesto di mettere tre nuovi sponsor per dare un po’ di sollievo – ha proseguito il numero uno della Lega Pro – dobbiamo far l’impossibile per far reggere questa ripresa che io reputo delicata. Tifosi negli stadi sin dal 27 settembre quando comincerà il ... Leggi su sportface

Calcio, Serie A: la Figc ha deciso, il campionato parte il 19 e 20 settembre

31 agosto 2020 Il campionato di Serie A 2020/2021 partirà nel week-end di sabato 19 e domenica 20 settembre e terminerà il 23 maggio 2021. Lo ha deciso il Consiglio Federale della Figc, riunito oggi a ...

La Serie A al via il 19 settembre, lo ha deciso la Figc

