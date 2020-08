Scuola, Azzolina: “Daremo certezze a tutti gli studenti” (Di lunedì 31 agosto 2020) Scuola, Azzolina ha parlato della situazione legata alla ripresa imminente delle attività didattiche assicurando tutte le parti coinvolte in questa situaizone. Il Covid-19 non sta affatto rallentando, anzi. Soprattutto in Italia il virus originario della Cina sta aumentando sempre di più le persone che infetta, come dimostrano i bollettini che ogni giorno vengono pubblicati. Ciò ovviamente … L'articolo Scuola, Azzolina: “Daremo certezze a tutti gli studenti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - Adnkronos : #Scuola, #Azzolina: 'Stiamo per scrivere nuovo capitolo di storia' - agorarai : 'La mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina è stata fatta perché in sei mesi non si è riusciti ad… - Giancar70336148 : RT @LaNotiziaTweet: La #Azzolina scrive al personale della #scuola. “Abbiamo una grande responsabilità. Il Paese ce ne sarà riconoscente” h… - Antonio80155302 : Scuola. In pratica, Conte ha avocato a Palazzo Chigi la risoluzione del problema scuola. In sostanza, anche se non… -