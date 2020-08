Roma, litiga con la fidanzata e la massacra di botte: in manette 29enne recidivo (Di lunedì 31 agosto 2020) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 29enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La scorsa notte, a seguito della segnalazione di un cittadino giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Santa Maria di Galeria dove hanno constatato che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, l’uomo ha colpito al volto la sua compagna, 34enne Romana. La donna, che ha riportato alcune lievi ferite al volto ma ha rifiutato le cure mediche, ha riferito ai Carabinieri che anche in passato era stata vittima di episodi di violenza e aveva già denunciato il compagno. I Carabinieri hanno quindi arrestato il violento e lo hanno portato nel carcere di “Regina Coeli”, a disposizione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Una lite nata per motivi banali e poi sfociata in un’aggressione. Questo quanto raccontato da una 55enne romena agli agenti del commissariato Prenestino e del Reparto Volanti accorsi in via Benedetto ...

