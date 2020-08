Presunta combine, 5 punti di penalizzazione al Bitonto: per il Foggia si riaprono le porte della C, per ora, (Di lunedì 31 agosto 2020) La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza di primo grado in merito alla Presunta combine tra Picerno e Bitonto nella gara valida per l'ultima giornata del ... Leggi su foggiatoday

