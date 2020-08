“Non ci sarà una seconda ondata Covid. La scuola? Governo incapace: ecco perché” (Di lunedì 31 agosto 2020) Mentre in Italia i giornali fanno a gara a chi spara il numero più alto di contagi giornalieri da Covid, fortunatamente una folta schiera di virologi ed esperti continua ad avere un atteggiamento di prudenza e di responsabilità, cercando di non creare allarmismi inutili e invitando tutti a riflettere sulla realtà che stiamo affrontando e che dovremo ancora affrontare. Antonio Di Francesco, per La Verità, ha intervistato proprio su questo tema il virologo Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia dell’Università di Padova e già presidente della Società europea di virologia, il quale invita a non drammatizzare: “Abbiamo il dovere di non sottovalutare la situazione, ma non so dove possano portarci l’allarmismo continuo e il catastrofismo”. Spiega Palù: “Che ... Leggi su ilparagone

