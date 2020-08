Montagna umile o «Disneyland»? Modi diversi per sopravvivere (Di lunedì 31 agosto 2020) Il professor Biza approfondisce un tema sempre attuale: quanto i territori alpini devono o possono «snaturarsi» per garantirsi un futuro? E dov’è il confine tra «sviluppo» e parco divertimenti ad alta quota? Il dibattito è aperto, tra sentieri e rifugi con il menù «stellato». Leggi su ecodibergamo

