Maltempo, Nord in ginocchio: esondano Adige e Isarco, chiusa Autobrennero (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia provocando quella che il Presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria “devastazione”, in cui si iniziano a contare oltre ai danni anche le prime vittime. Situazione aggravata dal controesodo, in particolare in Trentino Alto Adige dove per l’esondazione dell’Adige ad Egna nel pomeriggio l’autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele. chiusa anche la linea ferroviaria del Brennero. Piogge, grandine, allagamenti e smottamenti in tutto il Settentrione hanno caratterizzato il giorno del rientro dalle vacanze con le precipitazioni che hanno creato code e rallentamenti ovunque. Nella giornata di ieri, il Presidente Zaia, ... Leggi su quifinanza

E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad E ...

Maltempo, esonda l’Adige: chiusa l’Autobrennero fino a Bolzano, evacuate 600 persone a Egna

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord Est. Emergenza, in particolare, in Trentino Alto Adige dove sono esondati i fiumi Adige e Isarco a causa delle piogge torrenziali che da ore stanno colpen ...

