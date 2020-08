Londra: falso allarme all’aeroporto, arrestato anche un italiano (Di lunedì 31 agosto 2020) Arrestati e poi rilasciati un italiano e un kuwaitiano, per sospetto terrorismo a bordo all’aeroporto di Londra Stansted Un italiano di 48 anni e un kuwaitiano di 34 arrestati domenica sera dalle forze antiterrorismo britanniche per una minaccia terroristica poi rivelatasi infondata. I due erano a bordo di un aereo della Ryanair proveniente da Vienna. L’arresto è avvenuto appena l’aeromobile è atterrato all’aeroporto londinese di Stansted. Il volo si era concluso in modo drammatico dopo che membri dell’equipaggio avevano trovato “oggetti sospetti” nella toilette dell’aereo. A quel punto il pilota ha lanciato l’allarme. Così due cacciabombardieri sono decollati d’urgenza da una base militare in Inghilterra hanno scortato il ... Leggi su zon

