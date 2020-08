Limatola, nasce un’ambiziosa società pronta a sbarcare nel mondo del calcio (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – È di poche ore fa la notizia che Limatola parteciperà al prossimo campionato di calcio a 11 con una propria squadra. E già ci sono molte idee, che lasciano ben sperare. Ascoltando i vari protagonisti di questo progetto sembra proprio che non sia finita qui. Ma, bensì che si voglia puntare a creare una compagine competitiva e dall’alto spessore tecnico. Inoltre, è volontà della neonata associazione di formare un polo sportivo con una vocazione plurale, di fatti oltre al calcio vi è l’idea di iniziare un percorso che possa comprendere vari tipi di sport, in modo da poter accogliere tutte le anime che esistono all’interno del paese. Aspetto non di poco conto, poiché mai prima si ... Leggi su anteprima24

A renderlo noto sono il Segretario ed il Presidente di “Noi Campani Limatola”, rispettivamente Giuseppe Fasulo e Pasquale D’Agnese. “Crediamo in questo progetto politico – hanno fatto presente i due – ...

