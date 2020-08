Inter, Hakimi in volo verso Milano (FOTO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Achraf Hakimi è in volo verso Milano e si appresta ad iniziare ufficialmente la propria avventura all’Inter. Il laterale ex Borussia Dortmund sta per arrivare nella città meneghina dove all’arrivo dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio per poter poi usufruire insieme ai compagni delle strutture di Appiano Gentile. La data di inizio del raduno della banda di Antonio Conte è fissata per il 7 settembre, ma Hakimi avrà qualche giorno in più per prendere confidenza con la nuova città. Leggi su sportface

FcInterNewsit : GdS - Inter, finalmente Hakimi: il marocchino sarà ad Appiano tra mercoledì e giovedì - FcInterNewsit : Inter, finalmente Achraf Hakimi: il laterale marocchino in volo sorridente verso Milano - FcInterNewsit : GdS - Inter, primi arrivi a Milano: domani sarà giornata di tamponi per Hakimi e Nainggolan - AIexDeI : RT @saulbettercall: Milan prende: Uno di 21 anni con 0 presenze da titolare Uno con 0 presenze in prima dalla Ligue 1 Un retrocesso a 40M… - MarisciaFox : RT @francescac1908: Hakimi ai primi “Crisi Inter” di dicembre -