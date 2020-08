Chiara Ferragni in lacrime: “se avete un cuore succede anche a voi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez condividono sempre tutto con i loro followers, ai quali mostrano quasi ogni cosa che fanno. Questa volta, Fedez ha ripreso sua moglie mentre piange a dirotto davanti ad un film. Il cantante non ha perso l’occasione per prendere in giro Chiara, in maniera affettuosa. Chiara Ferragni in lacrime davanti alla televisione Come una qualsiasi famiglia italiana, i Ferragnez adorano guardare i film insieme a Leone. Durante la visione di “Alla ricerca di Dory”, il film d’animazione Disney, Chiara Ferragni è scoppiata a piangere. Fedez, come sempre, non si è lasciato scappare l’occasione per prenderla in giro: “Guardare Alla Ricerca di Nemo per la sesta volta, e il finale è sempre lo ... Leggi su velvetgossip

