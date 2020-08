Chi è Armine, la modella vittima di “body shaming”, considerata tra le 100 più belle al mondo da Gucci (Di lunedì 31 agosto 2020) Tra le modelle più cliccate del momento, c’è Armine Harutyunyan. La modella 23enne, di origini armene, è finita nell’occhio del ciclone dopo esser stata inserita da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, tra le “100 modelle più sexy del pianeta”. A far scalpore è stato il suo aspetto fisico, giudicata “brutta” da migliaia di utenti. Il popolo del web però, non si è limitato ad una pacifica opinione, più che lecita, ma si è letteralmente scagliato sulle pagine social della modella con offese e insulti al limite del ripetibile. vittima di un terribile “body shaming” gratuito, non che sia in giustificato altri casi. >> Leggi anche: Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ... Leggi su urbanpost

