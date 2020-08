Atletica, Chorzow 2020: Fabbri in Polonia dopo la prova degli Assoluti (Di lunedì 31 agosto 2020) Leonardo Fabbri vuole battere il ferro finché è caldo e dopo il 21.99 degli Assoluti di Padova è pronto a volare in Polonia per mettersi in scena a Chorzow. Il 23enne fiorentino dell’aeronautica è ora il quattordicesimo pesista europeo della storia, a undici centimetri dalla top ten ed è il trentunesimo mondiale di ogni epoca. Domenica 6 settembre è chiamato a confermarsi a Chorzow dove si parte con il Memorial Kamila Skolimowska, quarta tappa del Continental Tour Gold dove dovrebbe essere presente lo statunitense campione olimpico e argento iridato Ryan Crouser Leggi su sportface

